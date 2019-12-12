Депутатам Госдумы отменили вояж в Австралию за 5,5 млн рублей
Государственная Дума отменила поездку в Австралию стоимостью в 5,5 млн рублей. Визит должен был состояться в начале января. Об этом сообщает «Интерфакс».
С инициативой об отмене выступил руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов на пленарном заседании в четверг, 12 декабря.
«Вчера на Совете Думы рассматривали поездку нашей делегации в Австралию в первые дни января. Я внимательно посмотрел программу, цель этой поездки, я не вижу достаточно хорошей объективной оценки, для чего туда нужно ехать», – цитирует информагентство Неверова.
Также он отметил, что фракция отозвала своего представителя Константина Затулина из состава делегации для этого визита. Аналогичным образом последовали все остальные фракции – ЛДПР, «Справедливая Россия» и КПРФ.
Депутаты Государственной Думы должны были посетить Австралию с 11 по 18 января для участия в 28-й сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума.
В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «необходимо прекратить парламентский туризм». Также он призвал профильный комитет, вносящий соответствующие предложения, обосновывать цели и задачи для последующего принятия решений.
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