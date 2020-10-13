Депутата Лысакова лишили должности в Госдуме за высказывания

Госдума лишила депутата Вячеслава Лысакова должности первого заместителя председателя комитета по госстроительству и законодательству. Голосование по этому вопросу состоялось на пленарном заседании нижней палаты парламента – единственном на текущей неделе из-за ограничений по коронавирусу.

С инициативой лишить Лысакова поста выступил президиум фракции «Единая Россия», уточняет RT. Её лидер Сергей Неверов пояснил, что во фракции считают недопустимыми «неуместные и некорректные» высказывания, которые народный избранник допускает на своём посту.

Сам Лысаков изъявил желание уйти еще до окончательного решения, отмечает Ura.ru. Неверов подчеркнул, что Лысаков имеет право выражать свою позицию в любой форме, однако она не должна ассоциироваться с позицией комитета или фракции.

В беседе с РИА ФАН Лысаков ранее заявил, что не состоит в партии «Единая Россия», а входит только во фракцию. Причиной смещения с поста первого зампреда комитета депутат назвал растущую популярность его авторского Telegram-канала, где он высказывают жесткую позицию по ряду вопросов.

