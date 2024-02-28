Депутат Журавлев предположил, что вывод миротворцев РФ создаст угрозу для Армении

«Стоит Еревану выдворить российских миротворцев, за страну больше никто не даст и ломаного гроша», - сообщил он NEWS.ru.

По мнению депутата, Армения действует неосмотрительно, возможно, страна специально добивается установки западного протектората.

Журавлев также напомнил, что ни один из союзников Армении в НАТО не предпринял никаких шагов для предотвращения конфликта в Карабахе. Вместе с тем он назвал необходимым вывод российского контингента из страны, поскольку миротворцы рискуют жизнями ради безопасности государства, которое этого не ценит.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что сотрудники пограничной службы ФСБ России должны прекратить работу в аэропорту Звартноц, напоминает «Радиоточка НСН».

