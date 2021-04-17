Депутат Верховной Рады: Украина погибает

Власти Украины ведут войну с собственным народом, заявил депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович. Выступление парламентария опубликовано на сайте партии.

По словам Рабиновича, на Украине «законы и Конституция не только не выполняются, над ними насмехаются».

Как отметил депутат, у власти «отлично получается побеждать собственный народ». Рабинович привел в пример тарифы на топливо, а также упомянул борьбу с коронавирусной инфекцией и невозможность нормального лечения болезни.

«Люди тяжело болеют и погибают – им нечем лечиться, негде и не за что!» – считает депутат.

По мнению Рабиновича, в стране сложилась «шокирующая картина по всем отраслям и направлениям».

«И я вам напомню, с чего и кого это все началось – с [экс-президента] Леонида Кравчука. <...> В 1991 году он заявил следующее: "Через 10 лет Украина станет самой богатой страной Европы, второй Францией!"» — заявил парламентарий.

Рабинович добавил, что с тех пор продолжается «весь этот "лохотрон"», а Украина в это время «просто погибает».

