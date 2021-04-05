Депутат Рады заявил об угрозе широкомасштабной войны в Донбассе

Депутат Верховной Рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива заявил, что широкомасштабная война в Донбассе нужна властям для «легализации неправомерных действий по отношению к оппозиционным политическим партиям», сообщает РИА Новости.

По его мнению, к этому может привести политика президента Украины Владимира Зеленского, которую депутат назвал правовым беспределом и узурпацией власти.

Кива считает, что вооружённое противостояние охватит всю Украину и позволит действующему руководству страны «в любой момент» ввести военное положение и переключить «недовольство граждан властью на животный страх за свои жизни».

«Мы как никогда близки к началу широкомасштабной войны в Донбассе, которая охватит всю Украину, а значит, тысячи новых смертей наших граждан. И чем их будет больше, тем для власти лучше», - подчеркнул депутат.

Ранее глава международного комитета Совета Федераций РФ Григорий Карасин заявил, что линия Киева на обострение ситуации в Донбассе в качестве средств давления на Францию и ФРГ является опасной, сообщают «Известия».

