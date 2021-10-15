Депутат Рады заявил о неизбежной капитуляции Украины перед Россией

Украину ожидает неминуемая капитуляция перед Россией, считает депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин.

По словам парламентария, из-за отказа Киева от конструктивного подхода в переговорах с РФ, а также сложной ситуации с энергоносителями в стране могут возникнуть проблемы с отоплением зимой, отмечает Ura.ru.

«В этой ситуации переговоры по Донбассу — это уже второй вопрос. Естественно, что если мы еще будем артачиться по Донбассу, то какие могут быть льготные поставки газа и угля. <…> Вот они говорили: «Ні капітуляції» (Нет капитуляции. — НСН). Но она уже неизбежна», — заявил Волошин в эфире телеканала «Первый независимый», подчеркнув, что речь идет о капитуляции «экономически и энергетически».

Парламентарий считает, что Киеву необходимо «откинуть патриотический пафос» и наладить диалог с Россией, поскольку без Москвы Украина не может обеспечить «наличие тепла в квартирах», «работу остатков промышленности», «наличие электричества в электросетях».

По словам Волошина, если действующие украинские власти не смогут договориться с РФ, этим придется заняться их преемникам, пришедшим к власти после народных волнений из-за усталости украинцев от кризиса в стране.

