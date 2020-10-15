Новости за ночь: Депутат Рады рассказал о намеренной потере Украиной Крыма и Донбасса

Украинские власти во время событий 2014 года осознанно пошли на потерю Крыма и Донбасса, заявил депутат Верховной Рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива. Его слова приводит агентство РИА Новости.

По мнению политика, это решение связано с предвыборной ситуацией на Украине. Он отметил, что это помогло тогдашнему президенту Петру Порошенко выиграть еще один тур на выборах.

Кива считает, что Украина «по подготовленному плану» вывела с территории Крыма «элитные украинские части». Парламентарий добавил, что с момента присоединения Крыма к России на Украине появилась прослойка общества, которая привыкла «жить за счет войны, обогащаться на войне и оправдывать свои неудачи войной».

В марте 2014 году в Крыму прошел референдум о присоединении в состав РФ. Результаты показали, что 96,7% избирателей выступают за присоединение Крыма к России. Украина оспаривает эти результаты и называет присоединение аннексией.

В том же году на Украине после государственного переворота Донецкая и Луганская области заявили о независимости. Киев начал военную операцию против самопровозглашённых Донецкой и Луганской Народных республик. По последним данным ООН, в результате военных действий погибли около 13 тысяч человек. Для урегулирования ситуации в регионе была создана группа уполномоченных представителей Украины, России и ОБСЕ.

