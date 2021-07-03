Депутат Рады предрек объединение России, Украины и Белоруссии

Белоруссия, Россия и Украина могут вновь объединиться, считает депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива.

«Придет то время, когда белорусы, русские и украинцы объединятся снова и станут той великой мощной силой, которая будет противостоять хаосу, безумию, беспределу», — заявил парламентарий в обращении к жителям Белоруссии по случаю дня независимости страны. Видео опубликовано в Telegram-канале Кивы.

Депутат считает, что страны сумеют «сохранить свою историю» и «вернуть взаимоотношения».

Кроме того, Кива назвал белорусов «родным и братским» народом, отметив, что граждане Белоруссии смогли отстоять свою независимость, в отличие от Украины.

По словам парламентария, белорусы всегда будут «примером борьбы и противостояния за свое настоящее и будущее, за свое историческое прошлое».

