Депутат Рады Дмитрук выделил двух людей, мешающих миру на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак — единственные люди в стране, кто всеми силами мешают наступлению мира на Украине, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

Таким образом он прокомментировал реакцию политиков на слова российского лидера Владимира Путина во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

«Зеленский и Ермак — это враги Украины и всего украинского народа! Сейчас, когда появился шанс на мир, когда появился шанс сохранить жизни, да и вообще Украину, они делают все возможное, чтобы сорвать мирные инициативы!», - считает Дмитрук.