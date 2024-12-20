Депутат Рады Дмитрук выделил двух людей, мешающих миру на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак — единственные люди в стране, кто всеми силами мешают наступлению мира на Украине, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
Таким образом он прокомментировал реакцию политиков на слова российского лидера Владимира Путина во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
«Зеленский и Ермак — это враги Украины и всего украинского народа! Сейчас, когда появился шанс на мир, когда появился шанс сохранить жизни, да и вообще Украину, они делают все возможное, чтобы сорвать мирные инициативы!», - считает Дмитрук.
Помимо этого, он добавил, что и Ермак, и Зеленский вместе уничтожают свою страну и призвал к с самому суровому наказанию для них.
Ранее Зеленский назвал руководство России «отморозками» из-за предложения Путина устроить «дуэль» с применением ракетной системы «Орешник» по целям в Киеве, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru