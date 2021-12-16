Депутат Мосгордумы Митрохин сообщил о своем задержании

Полиция задержала депутата Мосгордумы Сергея Митрохина после встречи с избирателя по вопросу изменения маршрутов автобусов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам депутата, причину задержания ему объяснили как «нарушение общественного порядка». Митрохин добавил, что находится в отделении полиции «Хамовники».

Политик обсуждал с избирателями реформу общественного транспорта. По итогам встречи большинство поддержало возвращение старых маршрутов.

С 20 ноября в центре Москвы изменилось расписание маршрутов, что вызвало недовольство граждан.





