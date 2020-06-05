Депутат Мосгордумы: Капитализация жилья во Внуково вырастет на 15-20% после открытия станции метро

Депутат Московской городской думы Валерий Головченко спрогнозировал повышение капитализации жилья в районе Внуково после открытия станции метро. Об этом сообщает АГН «Москва».

«Скоро появится метро, и это позволит снизить нагрузку и на железнодорожный транспорт, и на автодороги. Естественно, я рад за квартировладельцев в этом районе, капитализация их жилья однозначно вырастет, опыт других районов показывает, что рост составляет 15-20%», - сказал он.

Головченко отметил, что проектировщикам удалось интегрировать станцию метро «Внуково» в инфраструктуру аэропорта. «И, конечно, исключительное удобство будет создано для пассажиров, так как они смогут добраться до аэропорта, не поднимаясь на поверхность, отказавшись от поездок на такси и экспрессах и сэкономив значительную сумму», - подчеркнул депутат.

Валерий Головченко также добавил, что открытие метро привлечет в район людей. «Нужно уже сейчас понимать рост числа жителей в этом районе и предусматривать соответствующую социальную инфраструктуру, я говорю о детских садах, школах и поликлиниках», - добавил парламентарий.

