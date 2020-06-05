Депутат Мосгордумы: Капитализация жилья во Внуково вырастет на 15-20% после открытия станции метро
Депутат Московской городской думы Валерий Головченко спрогнозировал повышение капитализации жилья в районе Внуково после открытия станции метро. Об этом сообщает АГН «Москва».
«Скоро появится метро, и это позволит снизить нагрузку и на железнодорожный транспорт, и на автодороги. Естественно, я рад за квартировладельцев в этом районе, капитализация их жилья однозначно вырастет, опыт других районов показывает, что рост составляет 15-20%», - сказал он.
Головченко отметил, что проектировщикам удалось интегрировать станцию метро «Внуково» в инфраструктуру аэропорта. «И, конечно, исключительное удобство будет создано для пассажиров, так как они смогут добраться до аэропорта, не поднимаясь на поверхность, отказавшись от поездок на такси и экспрессах и сэкономив значительную сумму», - подчеркнул депутат.
Валерий Головченко также добавил, что открытие метро привлечет в район людей. «Нужно уже сейчас понимать рост числа жителей в этом районе и предусматривать соответствующую социальную инфраструктуру, я говорю о детских садах, школах и поликлиниках», - добавил парламентарий.
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