Депутат МГД: Власти выполнят намеченные в рамках реализации программы реновации планы

Московские власти не собираются останавливать реализацию программы реновации из-за коронавируса, подчеркнув, что все обязательства на этот год, которые взяли на себя власти, будут выполнены. Об этом журналистам заявила депутат Мосгордумы Елена Николаева.

Депутат отметила, что обращений жителей по программе реновации не стало меньше с началом эпидемии.

По словам Николаевой, депутаты обязаны защитить права жителей в программе реновации. «Это значит, что надо следить за качеством строительства, информировать и разъяснять этапы реализации программы, выявлять иногда возникающие правовые коллизии и исправлять их», - сказала она, подчеркнув, что о принудительном вовлечении новых домов в реновацию речь не идет.

Депутат резюмировала, что программой реновации москвичам стоит обязательно воспользоваться, поскольку это возможность не просто получить квартиру, но параллельно улучшить социальную и дорожную инфраструктуру микрорайона.

