Депутат МГД Роман Бабаян объяснил важность участия в голосовании по Конституции

В последние 40 лет, включая период распада Советского Союза, Россию «лихорадило реформами», которые дорого стоили каждой семье, и поправки в Конституцию — символ того, что Россия как государство и нация впервые идёт на принцип, ощущая себя вправе не только догонять Запад, заявил депутат Мосгордумы Роман Бабаян.

По его словам, поправки в Основной закон закрепляют ценности, важные для каждого — семья, дети, родина. Ключевыми для существования России как государства являются положения о верховенстве российского закона, а также целостности и нерушимости границ, сказал Бабаян в интервью АГН «Москва».

«Поправки в Конституцию принципиально важны для того, чтобы продемонстрировать всему миру то место, которое Россия занимает на мировой геополитической арене. Показать Совету Европы, что мы сами принимаем законы, по которым нам жить», - считает он.

По мнению Бабаяна, участвовать в голосовании необходимо — тем более, что оно продлится несколько дней, а в Москве проголосовать можно будет даже дистанционно.

