Депутат МГД отметил рост активности избирателей на довыборах в Москве
Явка на довыборы в муниципальные советы двух районов Москвы в 2020 году составила 22,6% - это на процент выше, чем год назад на выборах Мосгордумы. По мнению депутата МГД Александра Семенникова, с учётом традиционно низкой активности избирателей на местных выборах даже такой небольшой рост «многое значит».
«Это важная тенденция, связанная с ростом доверия к выборам, с ростом гражданской сознательности горожан», - сказал он в беседе с АГН «Москва».
По словам Семенникова, свой вклад в активность избирателей внесло развитие формата онлайн-голосования, явка на котором составила 93-95%. Кроме того, доверие к выборам обеспечило создание Общественного штаба контроля и наблюдения за выборами с участием представителей всех партий, добавил депутат.
Как считает Семенников, опыт небольшой кампании 2020 года поможет столице подготовиться к важным решениям следующего года, когда пройдут выборы в Госдуму.
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