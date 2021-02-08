Депутат МГД Козлов: Москва готова к проведению онлайн-голосования на сентябрьских выборах
Москва отработала алгоритм проведения онлайн-голосования, что обеспечит возможность успешного проведения выборов в сентябре 2021 года. Такое мнение в интервью «Агентству городских новостей «Москва» выразил депутат Московской городской думы Александр Козлов.
Депутат заявил, что онлайн-голосование прошлого года доказало абсолютную прозрачность в подсчете голосов. По его словам, уровень цифровизации столицы позволит провести бесперебойно дистанционное голосование.
Козлов также отметил важность дальнейшей цифровизации избирательного процесса в целях вовлечения горожан в политическую жизнь. Он пояснил, что в таком случае «для выражения своей политической позиции достаточно только зарегистрироваться и воспользоваться компьютером или смартфоном, что займет несколько минут».
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