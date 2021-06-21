Депутат МГД Козлов: Электронный сбор подписей обеспечит участие разных категорий избирателей

Председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов заявил, что уже на этой неделе кандидаты смогут попробовать свои силы в сборе подписей по новой технологии: с помощью госуслуг, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

По его словам, возможность сбора подписей в электронном виде на довыборах в Московскую городскую думу позволит привлечь «широкие слои избирателей», в том числе категории населения, которые ранее игнорировали выборы.

«Не все готовы давать свои паспортные данные сборщику, который пришел с улицы и постучался в дверь. Многие не живут по месту регистрации... Теперь у них будет такая возможность. И она будет защищена - систему постоянно проверяют», - отметил парламентарий.

Козлов добавил, что процедура сбора подписей нередко расценивается как искусственный барьер для выдвижения кандидата, однако собрать подписи без ошибок действительно непросто. При этом важно, чтобы сама процедура не только «сохранила свою суть, но и шла в ногу со временем, цифровизировалась».

Депутат напомнил, что выборы депутатов по одномандатным округам №19 и 37 Московской городской думы назначены на 19 сентября.

Ранее глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что выборы в Госдуму-2021 будут идти в течение трех дней, сообщает Ura.ru. По её словам, это обусловлено ухудшением эпидемиологической обстановки.