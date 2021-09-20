Депутат МГД Козлов: Беспрецедентная явка на онлайн-голосовании - стимул для развития этого формата
Депутат Мосгордумы Александр Козлов заявил о беспрецедентной явке на онлайн-голосовании в Москве - 96,5%, сообщает пресс-служба московского правительства.
В ходе брифинга, посвященного подведению итогов голосования на выборах депутатов Госдумы, он отметил, что эти показатели являются хорошим стимулом для дальнейшего развития системы электронного голосования.
По его словам, некоторые политические партии, которые призывали своих сторонников отказаться от онлайн-голосования, совершили ошибку.
Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили с 17 по 19 сентября 2021 года, в реестр дистанционного электронного голосования в Москве были включены более двух миллионов человек.
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