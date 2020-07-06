Депутат Козлов: Минстрой России скорректирует правило об открытии продухов в домах

Минстрой России скорректирует спорный пункт постановления по содержанию многоквартирных домов, в соответствии с которым все проемы, каналы и отверстия технического подполья должны были закрыть сетками. Об этом рассказал депутат Московской городской думы Александр Козлов.

Как отметил Александр Козлов, речь идет о новом проекте постановления правительства РФ «Об утверждении правил деятельности по управлению многоквартирными домами и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах», который Минстрой опубликовал в начале июня и который сейчас проходит общественное обсуждение и экспертизу.

По словам Козлова, держать проемы в домах открытыми необходимо, "чтобы уберечь от мучительной смерти тысячи кошек, которые живут в подвалах московских домов".

Депутат напомнил, что его позицию поддерживают и зоозащитники. В Москве над подвальными продухами в домах активисты размещают специальные наклейки с обозначением места «входа-выхода» котов.

Козлов также подчеркнул, что президент России Владимир Путин поручил усилить административную ответственность за нарушения в сфере обращения с животными в срок до 1 декабря этого года, а в Конституцию РФ принята поправка о «формировании в обществе ответственного отношения к животным». По его мнению, это может стать основой для принятия законов об ответственном обращении с животными в регионах.

