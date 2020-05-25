Депутат: Дистанционный формат заседания Мосгордумы обусловлен мерами безопасности

Заседание Мосгордумы пройдет в среду, 27 мая, в дистанционном режиме в целях безопасности, при этом возможность очного формата проведения мероприятия исключается. Такое заявление в интервью АГН Москва сделал глава парламентской комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников.

«Комиссия прошла очень эмоционально. Ряд депутатов ставили вопрос о необходимости проведения заседания в очном формате, а не в дистанционном формате», - сказал он, добавив, что провести заседание при личном присутствии депутатов невозможно по целому ряду причин.

Семенников напомнил, что решение о проведении заседания в дистанционном формате было принято депутатами 1 апреля, о чем было принято протокольное решение. Кроме того, глава комиссии напомнил, что несколько депутатов Мосгордумы уже заболели коронавирусом.

По словам Семенникова, все обсуждаемые вопросы носят открытый характер, а за каждым депутатом будет закреплен технический сотрудник.

При этом в случае технического сбоя при голосовании парламентарий сможет позже заявить о своей позиции по вопросу, а его голос будет непременно учтен.

