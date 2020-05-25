Депутат: Дистанционный формат заседания Мосгордумы обусловлен мерами безопасности
Заседание Мосгордумы пройдет в среду, 27 мая, в дистанционном режиме в целях безопасности, при этом возможность очного формата проведения мероприятия исключается. Такое заявление в интервью АГН Москва сделал глава парламентской комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников.
«Комиссия прошла очень эмоционально. Ряд депутатов ставили вопрос о необходимости проведения заседания в очном формате, а не в дистанционном формате», - сказал он, добавив, что провести заседание при личном присутствии депутатов невозможно по целому ряду причин.
Семенников напомнил, что решение о проведении заседания в дистанционном формате было принято депутатами 1 апреля, о чем было принято протокольное решение. Кроме того, глава комиссии напомнил, что несколько депутатов Мосгордумы уже заболели коронавирусом.
По словам Семенникова, все обсуждаемые вопросы носят открытый характер, а за каждым депутатом будет закреплен технический сотрудник.
При этом в случае технического сбоя при голосовании парламентарий сможет позже заявить о своей позиции по вопросу, а его голос будет непременно учтен.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
353 тыс.+8 946 / сут.
Умерли
3 633+92 / сут.
Выздоровели
119 тыс.+5 499 / сут.
- Ограничения для внутреннего туризма в России начнут снимать с 1 июня
- Представитель Кремля Песков с женой выписались после COVID-19
- Выезжающих за рубеж россиян предупредили о карантине за свой счёт
- Россиян обрекли на вечное сосуществование с коронавирусом
- Собянин анонсировал смягчение ограничений по коронавирусу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru