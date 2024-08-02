Депутат Бутина рассказала о продолжении обменов между РФ и США
Международный обмен заключенными между Россией и США стал беспрецедентным случаем подобной практики в современности, в том числе потому, что американские власти забрали граждан РФ. Об этом рассказала депутат Госдумы, руководитель фонда «Своих не бросаем» Мария Бутина сайту АиФ.
Сама парламентарий в 2019 году была освобождена из американской тюрьмы. Как отметила Бутина, исторический обмен связан в том числе с тем, что Вашингтону «нужны победы» в преддверии президентских выборов.
«Но и у нас есть аргументы, которые мы можем задействовать, чтобы и дальше успешно проводить такие процессы. Уверена, мы и остальных поменяем», — подчеркнула депутат.
Как напомнила Бутина, в заключении за рубежом остаются в том числе Константин Никулин, Александр Винник «и другие люди». Депутат выразила надежду, что граждане РФ вернутся на родину, и пообещала «сделать все» для них.
Кроме того, парламентарий отметила, что вернувшихся в Россию в результате обмена граждан ожидает длительное восстановление.
«Адаптироваться можно, но то, что с ними было, никогда не пройдет, с этим надо научиться жить и извлечь из этого опыт. Тяжело вернуть здоровье, но некоторые вещи вернуть просто невозможно. Это по себе знаю», — поделилась Бутина.
Накануне Россия и США при участии Белоруссии, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Турции провели обмен заключенными. Москва выдала Вашингтону американских граждан и ряд прозападных активистов, в РФ вернулись несколько находившихся в тюрьмах за границей россиян. Вернувшихся на родину встретил у трапа президент Владимир Путин, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru