«День траура»: Кураев рассказал, как отмечать Октябрьскую революцию

Годовщину Октябрьской революции надо отмечать, но не празднично, а с пониманием, что это день траура, день катастрофы, заявил запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН.

7 ноября в России отмечается памятная дата – День Октябрьской революции 1917 года. Этот государственный праздник был выходным на протяжении всей советской эпохи. Нерабочим он перестал быть с 2005 года. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что 7 ноября навсегда останется «самым красным» днем календаря. Кураев считает, что без революции путь России был спокойнее.

«Я отношусь негативно к Октябрьской революции. Одна из главных геополитических катастроф XX века. Путь России был бы спокойнее, плодотворнее и может можно было даже избежать Второй мировой войны. День траура, день катастрофы надо отмечать, но не отнюдь не празднично. Я уже не говорю о том, что с точки зрения культурологии, политологии нередко говорят, что революция, к примеру, французская, породила Бонапарта, о сталинизме можно сказать тоже самое», - сказал Кураев.

Собеседник НСН отметил, что церковь не хочет слышать о последствиях Октябрьской революции.

«Церковь за многие столетия до Октябрьской революции мутировала. Печально даже не это, а то, что церковь сама до сих пор не понимает, не желает слышать об этом, любуясь на саму себя в зеркальце», - резюмировал Кураев.

7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года в ходе происходящих в России политических событий в Петрограде (с 1924 года – Ленинград, с 1991 года – Санкт-Петербург) было свергнуто Временное правительство, и провозглашена власть Советов рабочих и солдатских депутатов. На всей территории государства переход власти от органов управления Временного правительства к революционным комитетам и Советам происходил на протяжении осени 1917 года – весны 1918 года.

