Демонстранты в Ливане перекрывают дороги из-за падения национальной валюты
Группы протестующих в Ливане перекрыли дороги в центре Бейрута на фоне сообщений о падении национальной валюты. Об этом сообщает РИА Новости.
Демонстранты поджигают покрышки и мусорные баки, перекрывают выезды из города. Отмечается, что один доллар теперь равен 10 тысячам ливанских фунтов, средняя зарплата в стране по новому курсу составляет 80-100 долларов.
Кризис в Ливане начался в октябре 2019 года, тогда ливанский фунт по отношению к доллару США упал с 1,5 до 10 тысяч. Рост цен составил порядка 200%. Безработица коснулась 50% населения, около половины семей находятся за чертой бедности.
Кроме того, жители страны недовольны политикой, проводимой во время пандемии коронавирусной инфекции. Предприятия и банкротятся из-за ограничительных мер, что усиливает безработицу и бедность.
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