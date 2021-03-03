Демонстранты в Ливане перекрывают дороги из-за падения национальной валюты

Группы протестующих в Ливане перекрыли дороги в центре Бейрута на фоне сообщений о падении национальной валюты. Об этом сообщает РИА Новости.

Демонстранты поджигают покрышки и мусорные баки, перекрывают выезды из города. Отмечается, что один доллар теперь равен 10 тысячам ливанских фунтов, средняя зарплата в стране по новому курсу составляет 80-100 долларов.

Кризис в Ливане начался в октябре 2019 года, тогда ливанский фунт по отношению к доллару США упал с 1,5 до 10 тысяч. Рост цен составил порядка 200%. Безработица коснулась 50% населения, около половины семей находятся за чертой бедности.

Кроме того, жители страны недовольны политикой, проводимой во время пандемии коронавирусной инфекции. Предприятия и банкротятся из-за ограничительных мер, что усиливает безработицу и бедность.