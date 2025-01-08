Делегация Совета нацбезопасности США приехала в Киев

Отмечается, что возглавил делегацию директор по вопросам Украины Совета Уинфилд Свонтон, встреча состоялась в преддверии заседания контактной группы по вопросам помощи Киеву, которое пройдёт в Германии.

На мероприятии обсуждались результаты американской помощи в течение 2024 года и взаимодействие команд военных ведомств двух стран в 2025 году.

«Отдельное внимание уделили дальнейшей помощи США в отношении конкретных видов вооружения и боеприпасов... синхронизировали позиции относительно украинских потребностей и американских возможностей», - заключили в Минобороны Украины.

Ранее в министерстве обороны США заявили, что контактная группа по поддержке Украины утвердит военные потребности украинской армии до 2027 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

