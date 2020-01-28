Делегация Нидерландов отказалась от поездки в РФ из-за запрета въезда одному из депутатов
Голландские законодатели во вторник отменили запланированную поездку в Россию после того, как одному из них было отказано во въезде в страну. Об этом сообщает Reuters.
Министерство иностранных дел Нидерландов отметило, что в «черный список Кремля» попал депутат Сьорд Сьордсма, который выступает с критикой Москвы.
Официальный визит членов парламента Нидерландов должен был состоятся в феврале текущего года.
Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Нидерландах, голландские парламентарии уже второй раз с 2018 года отказываются от восстановления диалога с коллегами в российской Госдуме. Также в дипмиссии отметили, что сожалеют о принятии такого решения делегацией Нидерландов.
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