Делегация Нидерландов отказалась от поездки в РФ из-за запрета въезда одному из депутатов

Министерство иностранных дел Нидерландов отметило, что в «черный список Кремля» попал депутат Сьорд Сьордсма, который выступает с критикой Москвы.

Официальный визит членов парламента Нидерландов должен был состоятся в феврале текущего года.

Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Нидерландах, голландские парламентарии уже второй раз с 2018 года отказываются от восстановления диалога с коллегами в российской Госдуме. Также в дипмиссии отметили, что сожалеют о принятии такого решения делегацией Нидерландов.

