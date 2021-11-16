Действующий президент Болгарии не смог победить в первом туре выборов

Действующий лидер Болгарии Румен Радев набрал 49,41% голосов избирателей, что недостаточно для победы в первом туре выборов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на болгарскую Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

В связи с этим второй тур назначен на 21 ноября. Соперником Радева станет представитель партии ГЕРБ Атанас Герджиков, который получил 22,82% избирателей.

Выборы президента в стране состоялись 14 ноября. Также в эту дату прошли выборы в парламент. Победу на парламентских выборах одержала партия «Продолжаем перемены».





