Действующий глава Татарстана Минниханов победил на выборах

Действующий президент Татарстана Рустам Минниханов одержал победу на выборах главы республики. Он заручился поддержкой 83,28% избирателей, принявших участие в голосовании. Такие данные обнародовала Центральная избирательная комиссия Татарстана по итогам подсчёта 100% протоколов.

Явка на выборах составила 78,78%, передает RT. Никто из пяти соперников Минниханова на выборах не сумел преодолеть 5% уровень поддержки. В этом году Татарстан вошел в число 63 регионов, где голосование длилось не один день, как обычно, а сразу три — с 11 по 13 сентября. Всего же выборы различного уровня состоялись в 83 регионах.

Наибольшее внимание традиционно привлекли те субъекты, где избирали высших должностных лиц. Всего таких кампаний в этом году было 20, отмечает Газета.ру. По оценке председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, нынешняя избирательная кампания оказалась лучшей с начала работы действующего состава ЦИК в 2016 году.

