Дегтярев заявил, что не пойдет на выборы, если Фургала оправдают
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что пока не думает об участии в предстоящих выборах главы региона.
"Я на выборы пока не то что не иду, у меня этого в голове нет. Вопрос участия моего в выборах не рассматривается пока. Время покажет", - сказал Дегтярев журналистам.
Он также отметил, что не будет конкурировать на выборах с экс-главой региона Сергеем Фургалом, если того оправдают. "Мы два созыва вместе работали, я его хорошо знаю, это мой товарищ, коллега… Я ему желаю искренне удачи. Я нахожусь здесь в должности из-за того, что с ним эта история приключилась", - добавил Дегтярев.
Фургал был задержан 9 июля, доставлен в Москву и арестован по подозрению в организации заказных убийств предпринимателей. До назначения Дегтярёва 20 июля Фургал оставался губернатором Хабаровского края, а в регионе продолжались стихийные митинги в его поддержку.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
783 тыс.+5 842 / сут.
Умерли
12 580+153 / сут.
Выздоровели
562 тыс.+8 782 / сут.
- Госдума приняла законопроект об удаленной работе
- Грета Тунберг получила миллион евро «За гуманизм»
- Дегтярев заявил, что не пойдет на выборы, если Фургала оправдают
- В Луцке прогремели взрывы
- МИД Украины назвал условия встречи Зеленского с Путиным в Крыму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru