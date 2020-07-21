Дегтярев заявил, что не пойдет на выборы, если Фургала оправдают

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что пока не думает об участии в предстоящих выборах главы региона.

"Я на выборы пока не то что не иду, у меня этого в голове нет. Вопрос участия моего в выборах не рассматривается пока. Время покажет", - сказал Дегтярев журналистам.

Он также отметил, что не будет конкурировать на выборах с экс-главой региона Сергеем Фургалом, если того оправдают. "Мы два созыва вместе работали, я его хорошо знаю, это мой товарищ, коллега… Я ему желаю искренне удачи. Я нахожусь здесь в должности из-за того, что с ним эта история приключилась", - добавил Дегтярев.

Фургал был задержан 9 июля, доставлен в Москву и арестован по подозрению в организации заказных убийств предпринимателей. До назначения Дегтярёва 20 июля Фургал оставался губернатором Хабаровского края, а в регионе продолжались стихийные митинги в его поддержку.

