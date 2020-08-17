Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев после проверки местной поликлиники отправил в отставку регионального министра здравоохранения Александра Витько, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. В должности министра тот работал 13 лет.

Отмечается, что поводом для таких мер стала неудовлетворительная работа по развитию здравоохранения в крае. Примерно 90% всех обращений, поступающих в местное правительство, касаются низкого уровня медицины. Основные жалобы поступают на обслуживание в поликлиниках.

Сообщается, что на должность регионального министра здравоохранения будет назначен зампред по социальным вопросам Евгений Никонов, который при этом будет исполнять обязанности зампреда правительства. До этого Никонов работал в депздраве Москвы на посту главы управления делами и координации деятельности, пишет Ura.ru.

В конце июля врио губернaторa Хaбaровского крaя Михaил Дегтярев рaсскaзaл о перестaновкaх в прaвительстве регионa. По его словaм, из aдминистрaции ушел первый зaместитель председaтеля прaвительствa Влaдимир Хлaпов. Тaкже Дегтярев добaвил, что ждет по почте от зaмпредa прaвительствa крaя Юрия Золочевского зaявление об уходе, которое тaкже будет подписaно, отмечает RT.

