Дарига Назарбаева вернулась в парламент Казахстана
Дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, экс-спикер Сената республики Дарига Назарбаева вошла в число депутатов мажилиса от партии «Нур Отан», сообщает пресс-служба партии.
В сообщении говорится, что бюро политического совета партии «Нур Отан» утвердило список из 76 кандидатов, который был «направлен Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве депутатов Мажилиса парламента Республики Казахстан VII созыва».
Ранее зампредседателя Центральной избирательной комиссии Казахстана Константин Петров сообщил, что партия «Нур Отан», которую возглавляет экс-президент республики Нурсултан Назарбаев, на прошедших в стране парламентских выборах набрала 71,09% голосов избирателей.
Таким образом партия «Нур Отан» получила в мажилисе парламента Казахстана 76 мандатов, тогда как партии «Ак жол» и «Народная партия Казахстана» - 12 и 10 мандатов, соответственно.
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