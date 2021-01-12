Дарига Назарбаева вернулась в парламент Казахстана

Дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, экс-спикер Сената республики Дарига Назарбаева вошла в число депутатов мажилиса от партии «Нур Отан», сообщает пресс-служба партии.

В сообщении говорится, что бюро политического совета партии «Нур Отан» утвердило список из 76 кандидатов, который был «направлен Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве депутатов Мажилиса парламента Республики Казахстан VII созыва».

Ранее зампредседателя Центральной избирательной комиссии Казахстана Константин Петров сообщил, что партия «Нур Отан», которую возглавляет экс-президент республики Нурсултан Назарбаев, на прошедших в стране парламентских выборах набрала 71,09% голосов избирателей.

Таким образом партия «Нур Отан» получила в мажилисе парламента Казахстана 76 мандатов, тогда как партии «Ак жол» и «Народная партия Казахстана» - 12 и 10 мандатов, соответственно.

