Глава «Роснано» Анатолий Чубайс заразился коронавирусом, но сохраняет работоспособность.



Чубайс написал на свой странице в Facebook, что перешел на самоизоляцию после того, как узнал о заражении. По его мнению, вирус он подхватил во время командировки



«Нельзя недооценивать опасность, берегите себя, носите маски и перчатки», — добавил он, пожелав своим читателям в соцсетях здоровья.



Чубайс перед пандемией заявил, что потери экономики страны из-за распространения инфекции будут измеряться триллионами рублей.

