Чубайс заразился коронавирусом

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс заразился коронавирусом, но сохраняет работоспособность.

Чубайс написал на свой странице в Facebook, что перешел на самоизоляцию после того, как узнал о заражении. По его мнению, вирус он подхватил во время командировки

«Нельзя недооценивать опасность, берегите себя, носите маски и перчатки», — добавил он, пожелав своим читателям в соцсетях здоровья.

Чубайс перед пандемией заявил, что потери экономики страны из-за распространения инфекции будут измеряться триллионами рублей.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусРоснаноАнатолий Чубайс
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