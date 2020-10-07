Чубайс заразился коронавирусом
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс заразился коронавирусом, но сохраняет работоспособность.
Чубайс написал на свой странице в Facebook, что перешел на самоизоляцию после того, как узнал о заражении. По его мнению, вирус он подхватил во время командировки
«Нельзя недооценивать опасность, берегите себя, носите маски и перчатки», — добавил он, пожелав своим читателям в соцсетях здоровья.
Чубайс перед пандемией заявил, что потери экономики страны из-за распространения инфекции будут измеряться триллионами рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru