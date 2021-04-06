Чубайс прокомментировал обвинения Зюганова в предательстве

Cпецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс прокомментировал обвинения в предательстве, высказанные лидером партии КПРФ Геннадием Зюгановым.

Ранее Зюганов назвал Чубайса, первого президента РФ Бориса Ельцина и первого зампреда правительства Егора Гайдара «шайкой предателей», сообщает «Свободная пресса». Кроме того, политик заявил, что либерализм «американизированного толка с навальнятиной и чубайсятиной» приведет к гибели России.

«Вот что бы вы ни говорили, я считаю, что Геннадий Андреевич Зюганов прекрасен. Какой фундаментальный геополитический анализ!», — написал Чубайс на своей странице в Facebook.

Бывший глава Роснано саркастически заметил, что «наслаждается каждым оборотом», сообщает Ura.ru.

