Чубайс прокомментировал обвинения Зюганова в предательстве
Cпецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс прокомментировал обвинения в предательстве, высказанные лидером партии КПРФ Геннадием Зюгановым.
Ранее Зюганов назвал Чубайса, первого президента РФ Бориса Ельцина и первого зампреда правительства Егора Гайдара «шайкой предателей», сообщает «Свободная пресса». Кроме того, политик заявил, что либерализм «американизированного толка с навальнятиной и чубайсятиной» приведет к гибели России.
«Вот что бы вы ни говорили, я считаю, что Геннадий Андреевич Зюганов прекрасен. Какой фундаментальный геополитический анализ!», — написал Чубайс на своей странице в Facebook.
Бывший глава Роснано саркастически заметил, что «наслаждается каждым оборотом», сообщает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 646 / сут.
Умерли
101 тыс.+343 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+7 052 / сут.
- СМИ: В Москве запустят «народный каршеринг»
- Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства в РФ
- Чубайс прокомментировал обвинения Зюганова в предательстве
- Украинский журналист назвал «непоправимым провалом» визит Зеленского в Катар
- Доля иностранцев в госдолге РФ упала до показателей 2015 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru