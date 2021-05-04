Член ПАСЕ, которому запрещен въезд в РФ, подаст повторный запрос на посещение страны
Член делегации Франции в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и депутат Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции Жак Мэр, находящийся в санкционном списке России, намерен посетить Москву, чтобы сделать доклад о задержании оппозиционера Алексея Навального. Об этом Мэр написал в своем аккаунте в Twitter.
По словам Мэра, он направит запрос на посещение России второй раз. Въезд на территорию страны запрещен Мэру и еще восьми гражданам стран Евросоюза в связи с ограничениями, введенными МИД РФ. В свою очередь, это стало ответом на санкции в отношении шести россиян от 2 и 22 марта.
В список российского министерства попали председатель Европарламента Давид Сассоли, руководитель прокуратуры Берлина Йорг Раупах, еврокомиссар по вопросам транспарентности Вера Юрова и другие.
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