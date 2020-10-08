Чешского посла отзовут из Белоруссии

Чехия в ближайшие дни недели намерена отозвать своего посла в Минске для консультаций, сообщает РИА Новости.

Представитель чешского МИД Зузана Штихова рассказала, что они хотели выразить солидарность с Польшей и Литвой в связи с шагами, которые против них предприняла Белоруссия. Поэтому было принято решение вызвать посла Чехии из Минска для консультаций в Прагу уже на этой неделе.

Ранее своего посла в Минске отозвала Словакия - также в знак солидарности с Польшей и Литвой. Эти страны вызвали своих послов после того, как МИД Белоруссии рекомендовал Варшаве и Вильнюсу до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в стране.

Отношения ЕС и Минска ухудшились после президентских выборов в Белоруссии. Страны Евросоюза отказались признавать победившего Александра Лукашенко легитимным президентом и считают избранным главой Светлану Тихановскую. В Белоруссии до сих пор продолжаются массовые акции протеста, которые, по заявлению белорусских властей, координируются из-за рубежа.

