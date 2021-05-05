Чешская разведка заявила, что в России были готовы к обвинениям во взрывах

Глава военной разведки Чехии Ян Бероун в интервью изданию Hospodarske noviny заявил, что повышенная активность различных пророссийских социальных сетей, дезинформаций и искаженных интерпретаций фактов была заметна ещё до официальных заявлений по факту взрывов на складах во Врбетице в 2014 году.

По его словам, Москва знала о наличии у Праги данных об «участии агентов российских спецслужб» в инциденте и поэтому заранее распространила в киберпространстве информацию, ставящую под сомнение эту версию.

По мнению Бероуна, «пророссийская кампания» началась ещё до 17 апреля - даты, когда премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер страны Ян Гамачек сообщили о якобы причастности российской разведки к происшествию, сообщает РИА Новости.

«Россияне явно были готовы и приспособили к этому свою стратегию», - подчеркнул глава чешской военной разведки.

Ранее власти Чехии заявили о возможной причастности к взрывам граждан России и выслали 18 российских дипломатов, а также объявили в розыск предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба Минобороны Александра Петрова и Руслана Боширова, сообщает Ura.ru.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала инициированное Чехией расследование взрывов «маразматическим парадом», передаёт RT. По её словам, обвинения в адрес Москвы прозвучали из-за того, что «людям нужно было что-то предъявить».

