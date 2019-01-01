Политика

Черноморский флот опроверг заход сторожевика в район Sea Breeze

10 июля16:17

Сторожевой корабль «Сметливый» не входил в закрытую зону Чёрного моря, где проводятся международные учения Sea Breeze. Такой комментарий дала пресс-служба Черноморского флота РФ, передает RT. Таким образом там отреагировали на заявление Военно-морских силы Украины. Через соцсети они утверждали, что «Сметливый» якобы проник в закрытый для мореплавания район манёвров, спровоцировав опасную ситуацию.

Подобные утверждения не соответствуют реальному положению вещей, подчеркнули в пресс-службе Черноморского флота РФ. Там пояснили, что российский корабль выполняет комплекс задач по отслеживанию за действиями плавсредств НАТО. Делается это на случай необходимости оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации.

Как отмечает Ura.ru, учения Sea Breeze проходят в северо-западной части Черного моря с 1 по 12 июля. На этот раз в них задействованы 3 тысячи военнослужащих из 19 стран (Украины и НАТО), а также 32 корабля и 24 самолета.

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ФОТО: РИА Новости//Минобороны РФ
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