«Чемодан, вокзал»: Липецкий губернатор предупредил коррупционеров
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов использовал широко известный лозунг «чемодан, вокзал, Россия», обращаясь к политическим оппонентам. «Чемодан, вокзал, другой регион», - заявил он, имея в виду коррупционеров, которые были убраны со своих постов. Это тему глава области поднял в ходе выступления перед жителями с отчетом о проделанной работе.
По словам Артамонова, в регионе пока остаётся достаточное число людей, которых убрали от серых схем и денежных потоков в жилищно-коммунальном хозяйстве, энергетике, дорожном строительстве. Как подчеркнул губернатор, никто не позволит им вернуть регион в прошлое. Он пообещал не пустить во власть ни одного коррупционера.
Игорь Артамонов также рассказал, что руководство области приступило к чистке рядов регионального отделения партии «Единая Россия». В начале мая Артамонов прославился высказыванием на тему дезинфекции в условиях пандемии коронавируса. В Сети появилась аудиозапись, на которой он замечает, что обрабатывать химикатами стоит не столько парки, сколько места, где собираются люди, чтобы они начали соблюдать режим самоизоляции.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
388 тыс.+8 572 / сут.
Умерли
4 374+232 / сут.
Выздоровели
159 тыс.+8 264 / сут.
- Голосование по Конституции могут растянуть на несколько дней
- Названы самые низкокалорийные виды алкоголя
- Муж звезды фильма «Москва слезам не верит» умер коронавируса
- Онищенко назвал забытое всеми место для быстрого заражения коронавирусом
- Эксперт ВШЭ назвал бесполезными новые правила увольнений от Минтруда
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru