«Чемодан, вокзал»: Липецкий губернатор предупредил коррупционеров

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов использовал широко известный лозунг «чемодан, вокзал, Россия», обращаясь к политическим оппонентам. «Чемодан, вокзал, другой регион», - заявил он, имея в виду коррупционеров, которые были убраны со своих постов. Это тему глава области поднял в ходе выступления перед жителями с отчетом о проделанной работе.

По словам Артамонова, в регионе пока остаётся достаточное число людей, которых убрали от серых схем и денежных потоков в жилищно-коммунальном хозяйстве, энергетике, дорожном строительстве. Как подчеркнул губернатор, никто не позволит им вернуть регион в прошлое. Он пообещал не пустить во власть ни одного коррупционера.

Игорь Артамонов также рассказал, что руководство области приступило к чистке рядов регионального отделения партии «Единая Россия». В начале мая Артамонов прославился высказыванием на тему дезинфекции в условиях пандемии коронавируса. В Сети появилась аудиозапись, на которой он замечает, что обрабатывать химикатами стоит не столько парки, сколько места, где собираются люди, чтобы они начали соблюдать режим самоизоляции.

