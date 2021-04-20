Чехия призвала НАТО и ЕС выслать российских дипломатов

Прага просит «коллективных действий» государств-членов ЕС и НАТО в знак солидарности, отмечают Известия.

Власти Чехии 17 апреля объявили о высылке из страны 18 российских дипломатов, напоминает «Свободная пресса». Сотрудников дипмиссии подозревают в причастности к российским спецслужбам, кроме того, Прага подозревает Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

Министерство иностранных дел России в качестве ответных мер объявило 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон гранта, сообщает Ura.ru.

Позже в Кремле назвали поведение чешских властей лишенным здравого смысла и разрушительным для отношений двух стран, отмечает телеканал «360».

