Чехия призвала НАТО и ЕС выслать российских дипломатов

Чехия призывает союзников по НАТО и Евросоюзу выслать российских дипломатов. Об этом заявил первый вице-премьер, глава МВД и временно исполняющий обязанности главы чешского МИД Ян Гамачек, передает агентство AFP.

МИД РФ назвал ситуацию с расследованием взрывов в Чехии маразмом

Прага просит «коллективных действий» государств-членов ЕС и НАТО в знак солидарности, отмечают Известия.

Власти Чехии 17 апреля объявили о высылке из страны 18 российских дипломатов, напоминает «Свободная пресса». Сотрудников дипмиссии подозревают в причастности к российским спецслужбам, кроме того, Прага подозревает Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

Министерство иностранных дел России в качестве ответных мер объявило 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон гранта, сообщает Ura.ru.

Позже в Кремле назвали поведение чешских властей лишенным здравого смысла и разрушительным для отношений двух стран, отмечает телеканал «360».

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