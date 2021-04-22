Чехия потребовала высылки 63 сотрудников российского посольства
Чехию должны покинуть еще 63 сотрудника посольства России в Праге. Об этом в ходе выступления по национальному телевидению заявил министр иностранных дел страны Якуб Кулганек.
Ранее Кулганек сообщил, что Прага сократит число сотрудников посольства России до числа чешских дипломатов, находящихся в Москве.
Как отметил глава чешского МИД, решение вступает в силу сегодня. Сотрудникам посольства РФ необходимо покинуть Чехию до конца мая.
Напомним, чешские власти 17 апреля выслали из страны 18 российских дипломатов. Кроме того, Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Российский МИД выразил чешской стороне решительный протест, и в качестве ответной меры Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.
По данным МИД Чехии, после взаимной высылки в посольстве РФ в Праге оставались 27 дипломатов и 67 техслужащих, в чешском посольстве в Москве — 5 дипломатов и 19 техслужащих.
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