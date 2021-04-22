Чехия потребовала высылки 63 сотрудников российского посольства

Чехию должны покинуть еще 63 сотрудника посольства России в Праге. Об этом в ходе выступления по национальному телевидению заявил министр иностранных дел страны Якуб Кулганек.

Пражский раздрай. Чехия снова высылает россиян

Ранее Кулганек сообщил, что Прага сократит число сотрудников посольства России до числа чешских дипломатов, находящихся в Москве.

Как отметил глава чешского МИД, решение вступает в силу сегодня. Сотрудникам посольства РФ необходимо покинуть Чехию до конца мая.

Напомним, чешские власти 17 апреля выслали из страны 18 российских дипломатов. Кроме того, Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Российский МИД выразил чешской стороне решительный протест, и в качестве ответной меры Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.

По данным МИД Чехии, после взаимной высылки в посольстве РФ в Праге оставались 27 дипломатов и 67 техслужащих, в чешском посольстве в Москве — 5 дипломатов и 19 техслужащих.

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