Чехия потребовала высылки 63 сотрудников российского посольства

Ранее Кулганек сообщил, что Прага сократит число сотрудников посольства России до числа чешских дипломатов, находящихся в Москве.

Как отметил глава чешского МИД, решение вступает в силу сегодня. Сотрудникам посольства РФ необходимо покинуть Чехию до конца мая.

Напомним, чешские власти 17 апреля выслали из страны 18 российских дипломатов. Кроме того, Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Российский МИД выразил чешской стороне решительный протест, и в качестве ответной меры Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.

По данным МИД Чехии, после взаимной высылки в посольстве РФ в Праге оставались 27 дипломатов и 67 техслужащих, в чешском посольстве в Москве — 5 дипломатов и 19 техслужащих.

