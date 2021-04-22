Чехия потребовала от России сократить состав своего посольства в Праге
Глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что штат сотрудников посольства России в Праге будет снижен до уровня чешской дипмиссии в Москве, сообщает ТАСС.
По его словам Москва не отреагировала на требование Праги вернуть чешских дипломатов в РФ.
«Согласно Венской конвенции мы решили сократить численный состав посольства России в Праге на то же число, какое имеет посольство Чехии в Москве. Российская сторона имеет время для отъезда дипломатов до конца мая», - резюмировал Кулганек.
По данным МИД Чехии, в посольстве РФ в Праге в настоящее время числятся 27 дипломатов и 67 техслужащих, в посольстве Чехии в Москве - 5 дипломатов и 19 техслужащих.
Ранее Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов, в ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. После этого Кулганек заявил, что из Чехии вышлют около 60 сотрудников российской дипмиссии, если Москва не разрешит чешским дипломатам вернуться в РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал истерикой подобное поведение чешских властей, сообщает Ura.ru.
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