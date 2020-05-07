Чехия намерена усилить безопасность сотрудников дипмиссии в Москве

Власти Чехии намерены усилить безопасности своих дипломатов в России. Как пишет РБК, об этом заявил глава чешского министерства иностранных дел Томаш Петржичек. Он подчеркнул, что эти меры будут предприняты после того, как перед зданиями чешских диппредставительств прошли акции протеста против сноса памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.

При этом он добавил, что отношения России и Чехии «переживают не лучшие времена», а ситуация с памятником Коневу еще больше их осложнила, отмечает телеканал 360.

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Напомним, монумент Коневу был снят с пьедестала 3 апреля по решению муниципальных властей района Прага-6. Сообщалось, что они планируют передать его в Музей ХХ века, который должен быть создан мэрией Праги. В ответ на это Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично».

Позже стало известно, что Чехия готова провести переговоры с Россией о перевозке памятника маршалу Ивану Коневу. Об этом заявил министр иностранных дел республики Томаш Петржичек.

Он утверждал, что Чехия не нарушила ни одного из действующих соглашений с Российской Федерацией. Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве, в частности, предписывает сторонам обеспечивать сохранность воинских памятников. Как пояснил Петржичек, документ допускает возможность их перемещения при условии достойного обращения.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу направил обращение своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать монумент маршала Конева в Россию. Вопрос необходимо решать по линии МИД Чехии.

