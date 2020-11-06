Часть ведущих СМИ снизили число выборщиков за Байдена в президентской гонке США

Некоторые топовые средства массовой информации США уменьшили число участников коллегии выборщиков, которые поддерживают кандидата в президенты от демократов Джозефа Байдена.

Согласно новой оценке, бывший вице-президент США набирает 253 голоса выборщиков, а действующий глава Белого дома Дональд Трамп - 213. Такие свежие данные распространили The New York Times, телекомпании NBC, ABC и CNN, которые традиционно поддерживают демократов. Ранее, согласно их же сведениям, у Байдена было на 11 выборщиков больше, а у Трампа – на одного.

На изменение положения в гонке повлияла ситуация в Аризоне, где победу некоторым СМИ уже прочили Байдену, получавшему, в таком случае, от штата 11 голосов выборщиков. Однако многие другие сомневаются пока в результатах и не готовы прогнозировать победу одного из кандидатов, которому для избрания нужно заручиться поддержкой не менее 270 членов коллегии выборщиков.

