«Чай, кофе, печеньки!»: МИД РФ вызвал «на ковер» американских журналистов
В МИД РФ пригласили руководителей представительств всех американских СМИ в России, сообщала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
По ее словам, 6 июня журналистам разъяснят последствия «враждебной линии их правительства в сфере СМИ».
«Ждем с нетерпением, чай, кофе, печенье за нами», - заверила Захарова.
При этом она пообещала «неизбежные самые жесткие ответные меры», если работа российских СМИ на территории США не будет нормализована.
Ранее Захарова была включена в «черный список» Минфина США. Она назвала это решение «очередным перформансом партнеров», указав на отсутствие зарубежных счетов и недвижимости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru