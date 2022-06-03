«Чай, кофе, печеньки!»: МИД РФ вызвал «на ковер» американских журналистов

В МИД РФ пригласили руководителей представительств всех американских СМИ в России, сообщала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По ее словам, 6 июня журналистам разъяснят последствия «враждебной линии их правительства в сфере СМИ».

«Ждем с нетерпением, чай, кофе, печенье за нами», - заверила Захарова.

При этом она пообещала «неизбежные самые жесткие ответные меры», если работа российских СМИ на территории США не будет нормализована.

Ранее Захарова была включена в «черный список» Минфина США. Она назвала это решение «очередным перформансом партнеров», указав на отсутствие зарубежных счетов и недвижимости.

