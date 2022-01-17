Cайт МВД Украины убрал Порошенко из внутригосударственного розыска

Данные бывшего украинского президента Петра Порошенко были удалены из базы розыска на сайте МВД Украины.

В настоящий момент профайл экс-президента невозможно найти по запросу «Петр Алексеевич Порошенко». При этом Служба безопасности Украины (СБУ) объявила Порошенко во внутригосударственный розыск с 24 декабря 2021 года. Причиной для розыскных действий стало якобы бегство экс-президента от органов досудебного расследования.

Порошенко прилетел в страну, однако вскоре направился в Печерский районный суд Киева. В ходе заседания ему должны были избрать меру пресечения по делу о госизмене.

Ранее Порошенко уснул на заседании суда, в ходе которого ему должна быть избрана мера пресечения. Соответствующая видеотрансляция ведется на YouTube-канале «Судебная власть Украины».

