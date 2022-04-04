Бывший вице-президент США назвал Байдена худшим президентом в истории

«Я думаю, что президент Байден причинил Америке больше вреда, чем любой другой президент в современной истории», — заявил политик.

Как отметил Пенс, внутри США разворачивается самый худший кризис в истории, сообщает РЕН ТВ. За последние 14 месяцев инфляция в стране достигла максимальной отметки за 40 лет, на 70% выросли цены на бензин, пишет «Свободная пресса».

Кроме того, экс-вице-президент подчеркнул, что нынешняя администрация Соединенных Штатов допустила ошибки в борьбе с пандемией коронавируса, а также «катастрофический» выход из Афганистана.

