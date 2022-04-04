Бывший вице-президент США назвал Байдена худшим президентом в истории
Президент США Джо Байден стал самым худшим правителем в современной истории страны, считает бывший вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.
«Я думаю, что президент Байден причинил Америке больше вреда, чем любой другой президент в современной истории», — заявил политик.
Как отметил Пенс, внутри США разворачивается самый худший кризис в истории, сообщает РЕН ТВ. За последние 14 месяцев инфляция в стране достигла максимальной отметки за 40 лет, на 70% выросли цены на бензин, пишет «Свободная пресса».
Кроме того, экс-вице-президент подчеркнул, что нынешняя администрация Соединенных Штатов допустила ошибки в борьбе с пандемией коронавируса, а также «катастрофический» выход из Афганистана.
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