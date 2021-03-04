Бывший президент Армении обвинил Пашиняна в «запланированном поражении»
Экс-президент Армении Роберт Кочарян заявил, что к поражению республики в войне в Нагорном Карабахе в 2020 году могли привести "тайные договоренности", сообщает РБК.
По его словам, премьер-министру Армении Николу Пашиняну уже через четыре дня с начала боёв доложили, что война будет проиграна.
«Это очень похоже на запланированное поражение. Мотивацию должны расследовать следственные органы», - резюмировал экс-президент.
Кочарян считает, что за последние три года, когда премьером был Пашинян, состояние армянских вооружённых сил ухудшилось.
Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения.
Армения и Азербайджан, при участии российской стороны, 10 ноября подписали трёхстороннее соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В зону конфликта были введены российские миротворцы.
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