Бывший посол Украины в США призвал разорвать отношения с Россией
Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Киеву следует «прекратить всякое взаимодействие с агрессором» и быть готовым «к разрыву дипломатических отношений с Москвой», сообщает РИА Новости.
По его словам, украинским властям необходимо подготовить такое решение и, при необходимости, «обратиться к третьей стране», которая могла бы стать посредником между РФ и Украиной, представляя позиции Киева по консульским вопросам.
Ранее первый президент Украины, глава киевской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Киев предпримет радикальные шаги против Москвы, если по-прежнему не будет признавать себя стороной конфликта в Донбассе, сообщает Ura.ru.
По его словам, Украина не позволит России действовать так, как она хочет, и предпримет все необходимые меры, чтобы поставить Москву в рамки международного права.
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