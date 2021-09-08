Бывший посол США в России: Путин хочет уничтожить НАТО

Президент России Владимир Путин «хочет уничтожения НАТО», и в Европе возможно развитие двух пугающих сценариев, связанных с Москвой. Об этом заявил бывший посол США в РФ Майкл Макфол в ходе круглого стола, посвященного отношениям Соединенных Штатов с КНР и Россией.

Дипломат считает, что российский лидер «предпочел бы развивать двусторонние отношения с каждой страной в НАТО», в значительной степени Путин так же относится к Евросоюзу.

Макфол признался, что его беспокоит «поистине слабое НАТО» на Балканах и рассказал о двух «худших сценариях».

«Первый сценарий: например, драка в городе на границе между Россией и Эстонией между этническими русскими и этническими эстонцами. Молодые люди иногда дерутся. Допустим, этнического русского убивают. И Путин решает послать спецназ, чтобы наказать их. Они убивают группу этнических эстонцев и возвращаются домой. Они не остаются, они возвращаются к себе. Будем ли мы вступать в войну с Россией из-за этого», — цитирует дипломата РИА Новости.

В случае реализации этого сценария союзничество НАТО вряд ли окажется таким крепким, каким оно должно быть.

Кроме того, события могут развиваться по другой схеме: «будет переворот и пророссийские силы захватят власть в месте типа Черногории».

«Что мы будем делать, если это произойдет? Это два сценария, которые меня пугают», — добавил Макфол.

