Бывший и.о. шефа разведки США рассказал о «теневом президенте» страны
Бывший исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Ричард Гринелл назвал главу совета по внутренней политике Сьюзан Райс «теневым президентом» Соединенных Штатов. Об этом пишет Fox News.
По мнению Гринелла, на своем посту Райс может оказывать наибольшее влияние на политику администрации и превратить «внешнюю политику во внутреннюю».
«[Президент США Джо] Байден слишком слаб, чтобы остановить левых от получения контроля. Вице-президент Камала Харрис не понимает, что происходит... А у нас между тем есть теневой президент Сьюзан Райс, на которую никто не обращает внимания», — считает бывший и.о. главы разведки.
Сьюзан Райс была назначена главой совета по внутренней политике в администрации Байдена в декабре прошлого года. Ранее она была помощником экс-президента Барака Обамы по национальной безопасности. Кроме того, Райс называли в числе возможных кандидатур на пост государственного секретаря США.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru