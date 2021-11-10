Бывший детский омбудсмен Кузнецова стала врио замсекретаря генсовета «Единой России»

Заместитель председателя Государственной думы Анна Кузнецова избрана временно исполняющей обязанности заместителя секретаря генерального совета «Единой России». Решение принято на заседании президиума генсовета партии.

Кандидатуру бывшего уполномоченного при президенте РФ по правам детей предложил глава единороссов Дмитрий Медведев. На этом партийном посту Кузнецова будет отвечать за координацию работы по проектам социальной направленности, а также за функционирование общественных приемных председателя партии.

Окончательно в должности земсекретаря генсовета Анна Кузнецова может быть утверждена на съезде «Единой России», который назначен на 4 декабря.

