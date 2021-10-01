Бывший депутат Рады назвал ошибку Зеленского в отношениях c Россией
Отказ от заключения прямого соглашения о поставках российского газа был серьезной ошибкой президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.
По словам бывшего парламентария, российские власти подают Киеву сигналы о готовности к такому контракту, однако Зеленский игнорирует их, пишет РИА ФАН.
«Сразу ставилось вилкой два договора: продление транзита и прямой контракт. Один подписали, а от второго отказались», — рассказал Мураев в эфире телеканала «НАШ».
Экс-депутат подчеркнул, что в финансовом выражении это стало «бедствием не одного миллиарда долларов», и Украине теперь необходимо найти средства для покупки газа. В конечном итоге платить за все будет вынуждено население страны.
Мураев подчеркнул, что ответственность за безопасность жизнедеятельности простых украинцев несет правительство.
«Если оно, чтобы получить индульгенцию на какие-то действия или в результате ошибки, приводит к тому, что кто-то замерзает, оно совершает преступление», – считает экс-депутат.
По словам Мураева, Зеленский косвенно несет ответственность и за высокие цены на газ в Европе, отмечает РЕН ТВ. По мнению парламентария, при условии нормальных отношений между Россией и Украиной компания «Газпром» могла бы увеличить объем прокачки газа через украинскую территорию.
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